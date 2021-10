Homem invade apartamento e esfaqueia mulher em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de outubro de 2021, 17:01 horas

Volta Redonda – Uma mulher, de 41 anos, foi surpreendida, por volta das 3h da madrugada, desta segunda-feira, dia 11, por um desconhecido que invadiu seu apartamento. O imóvel fica localizado na Rua 2, no bairro Conforto, em Volta Redonda.

O homem chegou a tampar a boca da vítima e esfaqueá-la superficialmente no rosto. O suspeito fugiu após entrar em luta corporal com o padastro da vítima, que dormia em um quarto e acordou com o barulho

A mulher chegou a ser medicada no Hospital São João Batista, antes de registrar queixa na Delegacia Especilizada no Atendimentos à Mulher (Deam) de Volta Redonda.