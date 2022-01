Homem invade hospital e agride companheira com socos

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2022, 12:23 horas

Volta Redonda – Um homem, de 39 anos, foi preso nesta segunda-feira (24), suspeito de invadir o Hospital do Retiro, em Volta Redonda, e agredir com socos a sua companheira. O fato ocorreu cinco minutos após uma equipe de policiais militares sair da unidade hospitalar, após a vítima, que já tinha sido agredida anteriormente pelo companheiro, ter se negado a prestar queixa contra ele na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) da cidade.

– No hospital, o casal chegou a um acordo de não procederam com a ocorrência e registrar o crime na delegacia. A equipe de PMs tinha acabado de sair do hospital, quando uma funcionária ligou informando que o suspeito invadiu a unidade e agrediu a mulher de 24 anos, com socos na cabeça – contou um dos PMs.

Os agentes retornaram ao hospital, mas apenas encontraram o homem, na sua casa onde foi preso. Levado para a Deam, ele foi indiciado por lesão corporal.