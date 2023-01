Homem invade restaurante e é preso em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 09:44 horas

Invasor tentou se esconder dentro de um fogão de lenha

Um homem, de 23 anos, foi preso em flagrante após invadir um restaurante no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, nesta segunda-feira (30).

A Polícia Militar foi acionada pelo proprietário do restaurante e, após buscas no local, encontrou o homem escondido dentro do fogão de lenha do estabelecimento. Ele estava com um alicate, um celular, R$19,00 em moedas, chicletes e um isqueiro.

O invasor foi conduzido à 90ª DP, onde ficou preso por tentativa de furto qualificado.