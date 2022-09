Homem joga droga pela janela de carro para tentar evitar flagrante da PM

Matéria publicada em 29 de setembro de 2022, 07:59 horas

Valença – Um homem, de 30 anos, chegou a jogar a droga que portava pela janela de um carro de aplicativo, para tentar se livra do flagrante da Polícia Militar. No entanto a cena foi registrada pelos agentes que interceptaram o veículo na noite de quarta-feira (28), no bairro Cambota, em Valença.

Os PMs recuperaram os quatro pinos de cocaína que foram desfeitos pelo suspeito, que alegou que os entorpecentes eram para consumo próprio. Levado para a 91ª DP (Valença), o homem foi indiciado por uso de droga ilícita. Ele responderá pelo crime em liberdade.