Homem leva facada no pescoço em Pinheiral  

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2022, 15:06 horas

Pinheiral – Um homem de 45 anos foi vítima de tentativa de homicídio no Centro. A vítima foi socorrida no Hospital Municipal de Pinheiral com uma facada no pescoço. O crime ocorreu neste sábado (8), na Rua Francisco Ribeiro de Abreu.

O homem foi transferido para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, onde permanece internado.

O crime foi registrado na Delegacia de Pinheiral. Até a publicação desta nota, ninguém havia sido preso.