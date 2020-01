Homem morre após se afogar em praia de Angra dos Reis

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2020, 10:12 horas

Acidente aconteceu na praia da Vila Histórica de Mambucaba

Angra dos Reis – Um homem, de 42 anos, morreu afogado na tarde desta segunda-feira, dia 20, na praia da Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava com um adolescente de 16 anos, que também se afogou.

De acordo com os bombeiros, as vítimas, que são do município de Vassouras, foram resgatadas e encaminhadas para o Hospital de Praia Brava. O adolescente foi encontrado lúcido e orientado. O homem não resistiu e morreu enquanto recebia atendimento médico.

A identidade das vítimas não foi divulgada.