Homem morre após troca de tiros com a PM em Barra Mansa

Barra Mansa – Um homem, suspeito de tráfico de drogas, foi morto na noite desta quinta-feira, dia 16, após troca de tiros com policiais militares do 28º BPM, na Rua Antonio Luciano, no bairro Santa Izabel, em Barra Mansa. Um revólver cal. 38 com a numeração raspada, munições, 13 pinos de cocaína e R$ 40,00 em espécie foram apreendidos.

Segundo a PM, após receber denúncia indicando que homens armados estariam vendendo drogas no local, policiais militares foram no local e foram recebidos a tiros. Houve confronto e, após os disparos, um dos suspeitos foi encontrado caído no chão, com drogas no bolso, além de um revólver ao seu lado.

A PM informou que o suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A ocorrência foi registrada na 90° DP (Barra Mansa).

Outro caso

Esta é a segunda ocorrência envolvendo tiroteio no bairro durante a semana. Na noite de quarta-feira, dia 15, outro homem, suspeito de tráfico de drogas, também foi baleado após troca de tiros com a PM. Ele foi atingido no rosto e, posteriormente, encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

Segundo a assessoria da Santa Casa, ele segue internado na unidade, estável e lúcido. A previsão é que ele passe por aproximadamente nove intervenções cirúrgicas para reconstituição do rosto.