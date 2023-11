Homem morre após troca de tiros com a PM em Quatis - Diário do Vale

Quatis – Um jovem, de 22 anos, morreu no final da noite desta sexta-feira (10), após trocar tiros com policiais militares em Quatis. O caso aconteceu na Avenida Georgeth Barbosa Leite, no bairro Jardim Independência.

Os agentes da Polícia Militar estavam em patrulhamento, quando avistaram três suspeitos armados. Eles atiraram contras os policiais, que revidaram as agressões, e dois fugiram. Após o cessar fogo, o jovem baleado foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende, mas não resistiu aos ferimentos.

No local, foram apreendidos um revolver calibre 38 não identificado, cinco munições intactas calibre 38 e um pino de cocaína.

O corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal) de Volta Redonda e a ocorrência foi registrada na 100º DP.