Homem morre atropelado em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de março de 2020, 11:39 horas

Volta Redonda – Um homem, não identificado, morreu na madrugada desde sábado (7), após ser atropelado na Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Siderlândia. O condutor do fugiu sem prestar socorro à vítima.

A vítima morreu no local e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. O trânsito fechou a ficar interrompido no trecho para a remoção do cadáver.

O fato foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda).