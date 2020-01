Homem morre atropelado no Aterrado em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2020, 12:50 horas

Volta Redonda- Um homem, ainda não identificado, morreu atropelado por um carro, no início da tarde desta quinta-feira (16), na Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, esquina com a Rua Geraldo Di Biase, próximo a um posto de combustíveis, no bairro Aterrado.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser chamado para prestar socorro, mas encontrou a vítima sem vida. O corpo do idoso foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

De acordo com testemunhas, o homem estava em uma bicicleta, quando fez uma manobra na rua, sendo atingido pelo veículo que não teve tempo de desviar da vítima.

O motorista prestou socorro e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar.