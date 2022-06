Homem morre baleado por PM em Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de junho de 2022, 11:24 horas

Barra Mansa – Um homem de 34 anos, identificado como Conrado Henrique de Almeida, morreu ao ser baleado por um policial militar, na noite da quinta-feira (16). Ele foi socorrido na Santa Casa de Barra Mansa, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, ele teria apontado um revólver para um dos agentes quando foi cercado nos fundos de uma casa, aparentemente abandonada, na Rua Jair de Almeida, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa.

Um revólver calibre 32 e cinco munições foram apreendidas.

O homem morto estaria com uma motocicleta, que foi apreendida. Há informações de que o veículo pertenceria a um idoso de 70 anos, que foi morto pelo próprio filho, no início da semana, no bairro São Pedro. A moto estava escondida entre árvores próximo ao lugar onde Conrado foi baleado.