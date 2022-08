Homem morre em troca de tiros com PMs em Angra dos Reis

Matéria publicada em 19 de agosto de 2022, 10:43 horas

Angra dos Reis – Na noite de quinta-feira (18), um homem não identificado, morreu após trocar tiros com policiais militares. O confronto armado foi no Morro do Santo Antônio, no Centro da cidade .

Os agentes foram recebidos a tiros e revidaram os disparos. O homem foi encontrado ferido após o cessar fogo. Uma pistola, drogas e um rádio estavam próximos a ele.

O desconhecido foi levado para o Hospital Geral da Japuiba, mas não resistiu aos ferimentos. O material apreendido foi apresentado pelos PMs, na Delegacia de Angra dos Reis.