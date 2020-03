Homem nu é detido por praticar ato obsceno em Barra Mansa

Matéria publicada em 4 de março de 2020, 12:50 horas

Barra Mansa – A PRF (Polícia Rodoviária Federal) deteve um homem, de 47 anos, que estava correndo nu e realizando atos obscenos na Rodovia Presidente Dutra. Segundo os agentes, por volta das 10h desta quarta-feira (4), na altura do km 267, se depararam com o homem, que alegou estar muito nervoso devido sua mãe estar internada com problemas de saúde.

O homem estacionou seu veículo, um Hyundai HB20, próximo a um posto de gasolina. Ele realizou o teste do etílico (bafômetro) e o resultado constou negativo. A PRF informou ainda que ele não aparentava estar sob efeito de qualquer outra substância.

Ao ser detido, ele vestiu suas roupas e foi encaminhado ao posto da PRF de Floriano, onde foi lavrado o TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) da PRF e foi enquadrado no Artigo 233 do Decreto-Lei 2848/40 por praticar ato obsceno em local público.

O homem assinou um termo de compromisso, se comprometendo a comparecer ao JECRIM (Juizado Especial Criminal) . Por fim foi intimado, em seguida liberado e responderá em liberdade.