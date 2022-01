Homem preso após divulgar fotos intimas da ex-namorada na internet é transferido para presídio

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2022, 10:09 horas

Barra do Piraí – O delegado titular da 88 ª DP (Barra do Piraí), Rodolfo Atala, transferiu nesta sexta-feira (21), para o sistema prisional, um homem de 33 anos, preso no dia anterior no Parque Santana, por divulgar fotos intimas da ex-namorada, na internet. Ele não aceitava o fim do relacionamento e passou a perseguir a vítima.

– Ele (suspeito) ameaçava divulgar as fotos na internet, caso ela não reatasse o namoro. Como a vítima não aceitou reatar o relacionamento, ele cumpriu a ameaça. Ao ser suas fotos expostas publicamente, a mulher o denunciou na delegacia. Após o registro policial, os inspetores saíram em diligências e conseguiram localizá-lo – disse Atala.

O suspeito foi indiciado por ameaça, perseguição, causa dano emocional e por divulgar fotos sem o consentimento da vítima.