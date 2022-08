Homem preso por descumprir medida protetiva é transferido para presídio

Matéria publicada em 17 de agosto de 2022, 10:03 horas

Barra do Piraí – O delegado titular Rodolfo Atala transferiu nesta quarta-feira (17), da cela provisória da 88ª (Barra do Piraí) para o sistema prisional, um homem de 59 anos. Ele foi preso no dia anterior, por descumprir medida protetiva. Ele foi localizado no Centro de Barra do Piraí.

Atala disse que ele vinha importunando a ex-mulher, desrespeitando, assim, a determinação judicial que o proibia de se aproximar dela. O homem foi indiciado por agressão física e psicológica com base na Lei de Violência Doméstica.