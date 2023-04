Homem preso por tráfico em Resende tenta subornar policiais do 37º BPM - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de abril de 2023, 20:55 horas

Resende – Policiais militares do 37º BPM (Resende), com base em informações do Disque Denúncia, prenderam na tarde de sábado (1°), na Rua dos Pintassilgos, no Jardim Primavera, em Resende, um jovem de 22 anos, ligado a facção Comando Vermelho (CV), por suspeita de tráfico. Com ele, a PM apreendeu uma grande quantidade de drogas.

Após receberem a informação, policiais em patrulhamento observaram o homem com uma sacola na mão. Ao avistar a viatura, ele jogou a sacola plástica no chão e tentou fugir do local, mas acabou sendo capturado. Com ele foram apreendidas 50 pinos de cocaína, um celular e R$ 50 reais em espécie.

Além do material apreendido, durante a abordagem o suspeito ofereceu certa quantidade de dinheiro a um dos policiais para ser liberado. Além do crime de tráfico de drogas, ele ainda vai responder por tentativa de suborno. O suspeito foi levado até a 89ª DP, em Resende.