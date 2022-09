Homem procurado por homicídios e tráfico é preso em Resende

Matéria publicada em 11 de setembro de 2022, 10:49 horas

Resende – Um homem, de 26 anos, com três mandados de prisão expedidos pela Justiça, sendo dois por homicídio e um por tráfico de drogas, foi preso na noite deste sábado (10), em Resende, depois de tentar fugir da Polícia Militar. Ele estava em um Sendero prata com outro homem, de 25 anos.

No veículo havia dois bebês com pouco mais de 1 ano de idade.

A Polícia Militar tentou abordar o suspeito na saída do bairro Liberdade, mas ele desobedeceu à ordem de parada.

Na tentativa de fuga, ele desrespeitou sinais vermelhos e transitou na contramão de algumas ruas, sendo perseguido pela PM. O Sandero só parou, segundo a Polícia Militar, depois de bater em quatro carros parados na Rua Sebastião José Rodrigues, em Campos Elíseos, na área central da cidade. A viatura da PM também acabou batendo no carro do fugitivo.

Dentro do carro do suspeito, foi apreendido um revólver calibre 38 com a numeração raspada e cinco munições intactas, além de três celulares.

Os dois homens que estavam no Sandero foram atendidos primeiro no Hospital de Emergência, antes de serem levados à delegacia, onde apenas o procurado ficou preso. Ele ainda vai responder por porte ilegal de arma.

O Conselho Tutelar também foi acionado. Os dois bebês ficaram sob os cuidados das mães.