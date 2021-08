Homem que atropelou e matou mulher é indiciado por homicídio

Matéria publicada em 6 de agosto de 2021, 11:53 horas

Em depoimento, ele disse que foi agredido por populares na Amaral Peixoto, onde ocorreu o atropelamento

Volta Redonda – A delegada assistente Ericka Julio Batitucci indiciou por homicídio culposo, quando não já intenção de matar, o motorista de 30 anos que atropelou uma mulher, na tarde da quinta-feira (5), na Avenida Amaral Peixoto, em Volta Redonda. O suspeito ficou preso em flagrante por guardas municipais. A vítima, Angélica Andrade Barbosa Teixeira, de 52 anos, morreu no Hospital São João Batista. O corpo dela deve ser liberado para o sepultamento, previsto para a tarde de hoje, sexta-feira, às 15 horas, no Portal da Saudade.

Angélica morava no bairro Siderópolis e tinha uma filha de 18 anos. Ela era comerciária, mas estava licenciada. Em depoimento o suspeito, que deve passar por uma audiência de custódia até este sábado (7), disse que não sentiu o impacto da batida com a moto. Ele disse ainda que está em tratamento de saúde, após perder o pai. O motorista alega ter sofrido agressões físicas de populares, com socos e chutes.

De acordo com a Guarda Municipal o motorista tentou fugir do local do atropelamento e entrou pela contramão, na Rua São José de Calazans, que fica ao lado do Viaduto Heitor Leite Franco. Ele perdeu, porém, o controle do veículo e colidiu com um muro, deixando um pneu do carro furado.