Homem que espancava e estuprava a própria filha é preso em Piraí

Matéria publicada em 17 de abril de 2023, 19:04 horas

Piraí – Um homem foi preso, nesta segunda-feira (17), por policiais civis da 94ª DP (Piraí) pelos crimes de estupro de vulnerável e maus tratos. Ele foi capturado no bairro Vale Verde, em Piraí, após trabalho de inteligência e monitoramento.

As investigações começaram após os agentes tomarem conhecimento de que a filha do acusado, que na época tinha 8 anos de idade e hoje tem 9 anos, era espancada com frequência e estuprada de diversas formas pelo próprio pai.

Diante dos fatos, a polícia civil representou pela prisão preventiva do autor, cujo mandado foi cumprido nesta segunda-feira. O criminoso foi enviado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.