Homem que praticava crime “saidinha de banco” é preso em VR

Volta Redonda – Um homem, de 33 anos, foi preso suspeito de praticar o crime “saidinha de banco”, na tarde deste sábado (27), no Aterrado, em Volta Redonda. Ele foi capturado durante uma ação de monitoramento dos agentes da 93ª Delegacia de Polícia, coordenados pelos delegados Vinícius Coutinho e José Carlos Neto. Os golpes eram aplicados em dupla, porém o outro suspeito ainda não foi encontrado.

De acordo com a Policia Civil, os suspeitos estavam sendo monitorados pelo serviço de inteligência, que já tinham identificado o padrão do crime na cidade. Neste sábado, o veículo dos criminosos, um Honda City Prata, que já teria sido utilizado em outros quatro furtos mediante fraude em agências bancarias, entrou em Volta Redonda por volta de 9 horas.

Às 11h30, uma idosa, de 80 anos, compareceu a delegacia e informou que havia sido vítima de furto dentro de uma agência bancária, na Vila Santa Cecília, por dois homens que ofereceram ajuda. Algum tempo depois, a vítima percebeu que havia ocorrido uma retirada de R$ 3500 reais de sua conta.

Com base nos dados coletados e do monitoramento, os agentes prenderam por volta das 11h40, em flagrante, um dos suspeitos entrando no veículo, no bairro Aterrado, próximo a uma agência bancária. O outro homem já foi identificado, mas ainda não foi encontrado.

Padrão

Segundo os agentes, os criminosos usavam o mesmo padrão para a execução dos crimes. Eles vinham para a cidade sempre em feriados e finais de semana, permanecendo no município por cerca de quatro horas. Os dois homens são moradores de São João de Meriti e vinham pra cidade apenas para cometer os crimes.

O homem foi encaminhado para 93ª DP, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.