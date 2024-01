Homem que roubou banco no Maranhão é preso em Itatiaia

Itatiaia – Um homem de 35 anos, que roubou uma agência bancária no município de Santa Inês, no Maranhão, foi preso numa operação conjunta entre policiais do 37º BPM e da 99ª Delegacia de Polícia, em Itatiaia. A prisão aconteceu no bairro Nova Conquista, onde o suspeito estava se escondendo.

De acordo com a ocorrência, os agentes conseguiram chegar ao local através de uma denúncia. Na casa, encontraram o suspeito, que autorizou a entrada da equipe policial. Ele foi conduzido à delegacia, onde se constatou que havia contra ele um mandado de prisão em aberto expedido pela 4ª Vara de Santa Inês (MA) pelo crime de roubo a agência bancária.