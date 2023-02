Homem que se passava por PM é preso pela Corregedoria em VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 18:55 horas

Volta Redonda – Policiais da 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (5ª DPJM) prenderam em flagrante, na tarde desta quarta-feira (8), um homem que se passava por policial militar. Ele foi detido próximo à Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta, em Volta Redonda. Segundo os agentes, o suspeito estava com uma farda do 16° Batalhão de Polícia Militar, dois simulacros de pistolas 9mm e munições verdadeiras do mesmo calibre. Ele foi abordado após denúncias de que um homem estaria armado e fardado, dizendo ser da Polícia Militar.

Os policiais também informaram que o suspeito oferecia os serviços de segurança privada e que alguns policiais chegaram a emprestar dinheiro para o suspeito por acreditarem que ele também fazia parte da PM. O homem disse aos agentes que é morador do bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa, mas que atualmente mora com a namorada no bairro Paraíso.

O suspeito foi levado para a 93ª DP por flagrante de posse de munição de uso exclusivo das Forças Armadas, por se passar por um policial e usar de forma irregular uniforme das forças de segurança.