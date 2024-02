Homem que teria descartado carro usado no assassinato de Marielle e Anderson é preso

Rio de Janeiro – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Força-Tarefa do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado para o caso Marielle Franco e Anderson Gomes (GAECO/FTMA), e a Polícia Federal, prenderam, no início da noite desta quarta-feira (28), o dono de ferro-velho que teria recebido, feito o desmanche e descartado o carro GM Cobalt usado para cometer o duplo homicídio que vitimou a vereadora e seu motorista e da tentativa de homicídio contra a assessora da parlamentar, ocorrido no ano de 2018.

O homem foi preso próximo a sua residência no bairro de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias. A decisão da prisão foi obtida pelo GAECO/FTMA junto à 3ª Câmara Criminal da Capital. A denúncia foi oferecida pelo GAECO/FTMA em agosto de 2023, apontando que o homem teria impedido e embaraçado as investigações.

