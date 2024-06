Homem que vendia drogas em bares é preso em VR

Volta Redonda – Um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas, nesta segunda-feira (3), no bairro São João, em Volta Redonda. Os agentes da 93ª Delegacia de Polícia receberam a denúncia de que o suspeito era responsável pela venda de drogas em bares noturnos do bairro.

Após a denúncia, através do Dique Denúncia da Polícia Civil (197), os agentes foram até o endereço do suspeito, na Rua Araribóia, onde ele estava escondido. Durante a abordagem, os policiais encontraram no quarto do suspeito, maconha, cocaína e uma balança de precisão. O jovem tentou alegar que as drogas eram para o próprio consumo, mas os agentes constataram que todo material estava sendo preparado para venda na noite desta segunda (3).

O suspeito foi encaminhado para a 93ª DP, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça. A ação foi comandada delegado titular Dr. Vinícius Coutinho e delegado assistente Dr. José Carlos Neto da 93ª Delegacia de Polícia.