Homem que vivia nas ruas consegue emprego através de projeto em VR

Volta Redonda – O carioca José Carlos Duarte é atendido pelo Centro Pop de Volta Redonda há oito anos. Atualmente, ele faz parte da equipe de limpeza urbana da prefeitura. José Carlos é um dos contemplados pelo projeto ‘Cidadão VR’, iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) em parceria com a Secretaria de Educação (SME) e a Fundação Educacional de Volta Redonda (FEVRE).

Em 2023, José Carlos participou do curso de Auxiliar em Manutenção de Construção Civil, através do projeto, que é voltado à população em situação de rua, com o objetivo de inserção no mercado de trabalho e de contribuir para autonomia e possibilidade de saída das ruas. A assistente social Joveline Batista Tomaz ressalta que em 2023 o curso, que teve duração de dois meses, capacitou 17 pessoas.

“Após a conclusão do curso de Auxiliar em Manutenção de Construção Civil, iniciamos a busca pela inserção no mercado de trabalho dessas pessoas. Realizamos parcerias com algumas empresas e auxiliamos nossos usuários para inserção, providenciando documentação e informações pertinentes. Até agora já conseguimos inserir 13 pessoas no mercado de trabalho”, ressaltou Joveline.

Entre as empresas parceiras que já contrataram participantes do ‘Cidadão VR’ estão a CBSI, Construtalk e Texcolor. A administração municipal também absorveu a mão de obra qualificada na equipe de limpeza urbana da cidade e na Smas, executando função de serviços gerais.

A secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte, destacou a importância do projeto, possibilitando aos participantes uma vida em sociedade.

“A administração municipal não mede esforços para avançar nas políticas públicas voltadas para a assistência social. A população de Volta Redonda é muito feliz, porque tem um governo que olha com todo carinho por ela. Nosso objetivo é fazer a diferença na vida de cada um deles. Não vamos cansar de buscar alternativas para promover o bem-estar dos nossos usuários. Agradeço a confiança que eles têm na nossa equipe”, ressaltou a secretária.

Rede de atendimento

Volta Redonda possui uma Rede Municipal de Atendimento à População em Situação de Rua estruturada, considerando o fluxo de pessoas utilizando os logradouros públicos como moradia temporária ou em trânsito.

O município conta com o Serviço Especializado em Abordagem Social, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, com objetivo de identificar as pessoas e encaminhar para os serviços socioassistenciais. A equipe é formada por profissionais qualificados, contendo uma coordenação, psicólogo, assistente social e educadores sociais.

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop): que fica no Aterrado e oferece às pessoas em situação de rua atendimento técnico com psicólogos e assistentes social, encaminhamento para documentação civil, acompanhamento sistemático para reinserção na sociedade e saída das ruas. Além das ofertas de alimentação, banho, lavagem de roupas e atividades coletivas, de segunda a sexta-feira, da 8h às 20h.

O Abrigo Municipal Seu Nadim, no bairro Nossa Senhora das Graças: que oferta 25 vagas para acolhimento de munícipes. O espaço conta com uma equipe técnica que trabalha a autonomia dos usuários.

Volta Redonda conta ainda com o Serviço de Atendimento ao Migrante, que fica na Rodoviária Municipal e oferta passagem para migrantes. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O atendimento à população em situação de rua também é feito através de parcerias dentro da própria prefeitura, como o Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que também conta com o Programa de Saúde Mental, para atender as pessoas em situação de rua que são dependentes químicos, usuários de álcool e outras drogas, entre outros.