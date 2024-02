Homem sofre acidente após roubar motocicleta em Angra

Angra dos Reis – Um jovem de 23 anos sofreu um acidente com uma motocicleta roubada na madrugada deste domingo (25), no Frade, em Angra dos Reis. Ele foi levado em estado grave ao Hospital Municipal da Japuíba.

O suspeito teria invadido a casa da vítima após quebrar a janela e forçar a moradora a abrir a porta. Ele teria levado a motocicleta, um relógio e três celulares. Quando os agentes chegaram ao endereço, eles receberam a informação de que o suspeito teria se acidentado na Rodovia Rio-Santos (BR-101), próximo ao trevo do Ariró.

Ao chegarem no local do acidente, a vítima do roubo reconheceu a motocicleta e foi encaminhada para 166ª DP para registrar a ocorrência. Os policiais foram até o Hospital Municipal da Japuíba após serem informados que o suspeito foi socorrido em estado grave. Lá, os agentes recuperaram o restante dos itens roubados.