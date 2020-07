Homem sofre tentativa de homicídio em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de julho de 2020, 21:59 horas

Barra Mansa – Um homem, de 24 anos, sofreu tentativa de homicídio na tarde desta segunda-feira, dia 06, em Barra Mansa. O crime foi registrado na Rua Boa Esperança, no bairro Vila Coringa, por volta das 16h.

De acordo com a ocorrência, a vítima foi atendida no local por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada até a Santa Casa de Misericórdia. Policiais militares foram informados por um atendente da unidade que o mesmo passava por cirurgia, sem correr o risco de morrer.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria da unidade médica, onde informou que a vítima segue internada na sala vermelha, após passar por Laparatomia (cirurgia na região abdominal) após ter sido baleada e respira sem ajuda de aparelhos. Ainda segundo a assessoria do hospital, a vítima relatou que estava indo à uma farmácia quando foi abordada por homem desconhecido, a pé, onde chegou atirando, fugindo em seguida.

De acordo com a PM, o local onde a vítima foi encontrada foi periciado. A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa).