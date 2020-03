Homem sofre tentativa de homicídio em Barra Mansa

Matéria publicada em 28 de março de 2020, 07:58 horas

Vítima responde pelo crime de tráfico de drogas em liberdade há dois meses

Barra Mansa – Um homem, de 33 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira, 27, na Rua Joana D’arc, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. Segundo a ocorrência da Polícia Militar, a vítima, que não teve a identidade divulgada, informou aos agentes que os disparos foram feitos por homens que estavam no interior de um veículo prata, que passava pela rua enquanto ele chegava em casa. O rapaz foi atingindo com três tiros: um costas e outros dois nas pernas. Após os disparos, a vítima foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, e não corre o risco de morte.

Outra tentativa de homicídio

Outra tentativa de homicídio, dessa vez na Rua Maria do Carmo Soares Marques, na Vila Elmira, também foi registrada em Barra Mansa. Um homem, de 31 anos, deu entrada no Cais do Conforto, em Volta Redonda, na madrugada deste sábado, 28, também vítima de disparos de arma de fogo. Após atendimento, o rapaz foi transferido para para o Hospital São João Batista.

Segundo a ocorrência, a vítima informou a PM que chegava em casa quando, ao descer de um veículo de aplicativo de transporte, foi baleada na perna direita, vindo a cair no chão. Ainda segundo relatos da vítima aos agentes, a vítima disse ter conseguido ver dois suspeitos se escondendo atrás de uma árvore, fugindo sem seguida. Ninguém foi preso. A vítima segue internada no HSJB. A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).