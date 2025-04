Homem sofre tentativa de homicídio em Paty do Alferes

Paty do Alferes – Um homem, de 26 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, em Paty do Alferes, no domingo (20). Policiais militares do 10º BPM foram acionados por moradores do bairro Mantiqueira que ouviram tiros. Ao chegarem no endereço, os agentes encontraram a namorada da vítima que contou que, mesmo ferido, o rapaz havia fugido para uma área de mata.

A mulher disse aos policiais que ela e o namorado estavam chegando em casa, montados a cavalo, quando viram um carro preto. Um homem desceu do veículo, pela porta do carona, e disparou várias vezes na direção do rapaz. O cavalo da mulher foi atingido por um dos tiros e ela caiu, mas não teve ferimentos. O namorado dela foi atingido por dois tiros, no entanto mesmo ferido, conseguiu fugir do ataque e se escondeu numa área de mata, onde foi localizado pelos policiais, próximo a um rio.

O SAMU foi chamado e prestou atendimento ao ferido e o levou para o Hospital Luiz Gonzaga, em Miguel Pereira, onde ficou internado. O local da tentativa de homicídio passou por perícia. Dois estojos de calibre 45 foram encontrados. O material foi levado para a 96ªDP onde a ocorrência foi registrada.