Homem sofre tentativa de homicídio em Resende

Matéria publicada em 21 de abril de 2023, 13:22 horas

Resende – Um homem, de 40 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (21), no Bairro Cabral, em Resende.

Ele contou aos policiais militares do 37º BPM que foi surpreendido por homens armados, com pistola e fuzil, tentando entrar em sua residência. A vítima conseguiu fugir e pular do terraço de casa, machucando a perna. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende. Os criminosos ainda efetuaram vários disparos em direção à fachada da casa da vítima. O local vai passar por uma perícia.

Após ser atendido e liberado, o homem fez o registro da ocorrência na 89ª Delegacia de Polícia, que investigará o caso.