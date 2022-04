Homem flagrado com drogas oferece dinheiro à polícia para não ser preso

Matéria publicada em 25 de abril de 2022, 15:12 horas

Volta Redonda- Depois de ser surpreendido no domingo, 24, com drogas por policiais do 28º Batalhão da PM, no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda. Um homem de 22 anos ofereceu durante o trajeto para a 93º DP a quantia de R$ 3.500,00 para ser liberado.

Junto com o suspeito foi encontrado 10 pinos de cocaína, 1 sacolé de maconha e R$ 10. O Mesmo permaneceu preso, sendo constatado pela perícia que ele estava com 15 gramas de cocaína.