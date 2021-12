Homem suspeito de esfaquear idoso é transferido para presídio

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2021, 15:39 horas

Barra Mansa – O delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), Michel Floroschk confirmou, nesta segunda-feira (20/12), que o homem de 34 anos, suspeito de esfaquear um idoso, de 69 anos, foi transferido para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. A motivação seria a recusa da vítima em trocar um cavalo por um porco e uma leitoa.

De acordo com o delegado, após ser atendido em um hospital e receber alta, a vítima comunicou o fato na delegacia. De imediato, uma equipe saiu em busca do suspeito, mas ele não foi localizado no primeiro momento.

Horas depois, a filha da vítima também compareceu à unidade policial e relatou que foi ameaçada de morte pelo mesmo homem que atacou seu pai. Os agentes retornaram ao bairro onde reside a vítima e capturaram o autor.

O suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal e coação no curso do processo. Eles ficaram no sistema prisional à disposição da Justiça de Barra Mansa.