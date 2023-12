Homem suspeito de roubo toma tiro na mão, em Resende

Resende – Um homem de 35 anos deu entrada no Hospital de Emergência na segunda-feira (18), com uma das mãos ferida por um projétil e ferimentos pelo corpo. A Polícia Militar foi acionada e, ao questionar a vítima, ouviu a versão de que ele teria discutido com integrantes de uma facção criminosa porque sua companheira estaria se relacionando com um deles.

A PM, porém, recebeu informações dando conta de que ele seria autor do roubo praticado em um restaurante às margens da Via Dutra. Confrontado pelos agentes, o suspeito teria confessado a autoria do crime. Ao receber alta, o homem foi conduzido à 89ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por roubo. Ele responderá ao inquérito em liberdade.