Homem suspeito de se masturbar próximo à escola é detido em VR

Volta Redonda – Guardas municipais detiveram na tarde dessa quarta-feira (16) um homem de 28 anos, suspeito de praticar ato obsceno próximo a uma escola localizada no bairro Laranjal. Ele foi detido após uma denúncia ser feita por funcionários da escola aos agentes da Patrulha Escolar – serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

As denúncias, que incluíam vídeos, davam conta de que o homem se masturbava dentro de um Gol branco. A Patrulha Escolar repassou informações como a placa do veículo conduzido pelo suspeito ao setor de Inteligência da Guarda Municipal, que conseguiu fazer o monitoramento do carro e localizá-lo no bairro Retiro, na Rua Santa Inês. Os agentes abordaram o suspeito e o encaminharam à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para prestar esclarecimentos.

Na delegacia, o homem foi enquadrado no artigo 233 do código penal, referente ao ato obsceno, e responderá pelo crime em liberdade. A Polícia Civil abrirá um inquérito para investigar o ocorrido. O veículo foi removido para o depósito público, pois seu último licenciamento era de 2017.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da colaboração da comunidade escolar na identificação e prevenção a crimes.

“Esse caso mostra a essência da segurança de proximidade que implantamos e demonstra a credibilidade do serviço diante da população, que hoje confia nas forças de segurança e se sente à vontade para denunciar. Parabenizar também aos guardas municipais, ao setor de Inteligência pela rápida resposta. Esse é mais um resultado desse serviço de pertencimento que implantamos em Volta Redonda”, enfatizou Coronel Henrique.