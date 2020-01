Homem tenta assaltar joalheira na Vila Santa Cecília em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 15:49 horas

Dono do estabelecimento reagiu; assaltante conseguiu fugir em direção ao bairro Conforto

Volta Redonda- Um homem armado tentou assaltar na tarde desta sexta-feira (10) a Barra Joias, localizada na Rua 23-B, na Vila Santa Cecília. De acordo com as primeiras informações, o bandido entrou na loja e surpreendeu o proprietário anunciando o assalto.

O dono do estabelecimento reagiu, e acabou entrando em luta corporal com o bandido. As câmeras de segurança registraram as cenas.

O proprietário conseguiu tirar o homem de dentro da loja. Antes de fugir em uma motocicleta, o bandido atirou mas não acertou ninguém. Ele estava acompanhado de um comparsa e seguiu em direção ao Conforto.

A PM faz buscas no bairro para localizar os assaltantes.