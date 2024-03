Homem torturado por traficantes é resgatado pela PRF

Duque de Caxias – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou um homem torturado por traficantes, na manhã de segunda-feira (4), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A vítima estava amarrada em um tronco de árvore dentro de uma comunidade às margens da Linha Vermelha.

Segundo a PRF, por volta das 6h30, um casal procurou ajuda na Unidade Operacional (UOP) da Pavuna, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), relatando que traficantes de drogas estavam torturando um homem em um mangue, na comunidade da Prainha. A dupla contou aos policiais que também sofreu agressões dos bandidos, tendo sido amarrada, mas conseguiu escapar.

Logo em seguida, policiais rodoviários federais da 6ª Delegacia (Rio de Janeiro) seguiram até o local e resgataram o homem. Ele estava amarrado e não conseguia andar, devido às agressões sofridas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no socorro à vitima, que foi levada para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE/RJ) da PRF encontraram o filho do casal, uma criança de 11 anos, que havia saído de casa para a escola e não sabia que os pais tinham sido sequestrados por bandidos. Os agentes entraram em contato com o Conselho Tutelar para o acolhimento da criança.

Advertisement

A ocorrência foi encaminhada para a 59ª DP (Duque de Caxias).