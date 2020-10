Homem vai parar no hospital após engolir 4 pedras de crack em Porto Real

Matéria publicada em 23 de outubro de 2020, 07:19 horas

PM afirma que suspeito engoliu os entorpecentes durante abordagem; após flagrante, ele foi detido, ouvido e liberado

Porto Real – Um homem, de 29 anos, foi detido por policiais militares do 37º Batalhão na tarde dessa quinta-feira (22), em Porto Real, após ser flagrado com 04 pedras de crack, ingeridas e posteriormente extraídas, durante procedimento de lavagem estomacal no Hospital de Porto Real.

De acordo com a PM, o homem foi visto em atitude suspeita, na Rua 28, no bairro Freitas Soares, durante patrulhamento. A PM afirma que durante revista, parte do material – um filete de crack – foi encontrada dentro da boca do suspeito, que afirmou não possuir entorpecentes. Ele, porém, foi levado para o Hospital de Porto Real, onde passou por procedimento de lavagem estomacal, onde vomitou quatro pedras da droga.

A ocorrência foi registrada na 100ª DP (Porto Real), local onde o homem e todo o material foram encaminhados. De acordo com a PM, o suspeito foi enquadrado no artigo 28 da Lei 11.343 /06, por posse e uso de entorpecentes. Após dar explicações, ele foi ouvido e liberado.