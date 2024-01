Homem xinga policiais durante prisão por violência doméstica no Vila Americana

Volta Redonda– Um homem de 23 anos foi preso nesta quarta-feira (24), na Rua Porto Rico, bairro Vila Americana, após invadir a casa de sua ex-companheira, de 21 anos, na Rua Cruzeiro do Sul. De acordo com a Polícia Militar, a vítima acionou uma viatura e aguardava sua chegada fora de casa, na rua.

Aos policiais, a jovem disse que o ex-companheiro praticava violência psicológica contra ela, motivo pelo qual pediu – e conseguiu – uma medida protetiva contra o rapaz. Quando os policiais chegaram ao local, o homem estava dentro da casa da ex-mulher. A moça contou aos agentes que o homem entrou em sua casa porque possuía a chave. Questionado, o rapaz disse que entrou por que se sentia do “direito” de fazê-lo. Além disso, xingou os policiais dizendo que eram “palhaços, competentes e indigentes”.

Ambos foram conduzidos para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam-VR), onde o caso foi registrado e o homem foi preso por ameaça, injúria e desacato.