Homens armados tentam invadir casa no Cotiara - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2023, 12:46 horas

Segundo a PM, eles estavam à procura de homem que cumpre pena em regime aberto, com audiência de custódia marcada para hoje

Barra Mansa – Dois homens encapuzados, que estavam armados com pistolas, tentaram invadir na madrugada desta terça-feira (14) uma casa no bairro Cotiara, me Barra Mansa, onde estaria um homem com passagem por tráfico de drogas. Segundo informações da polícia, eles chegaram a forçar a porta da residência por volta das 2h30, mas deixaram o local após uma moradora informar que ele não estava.

Ainda segundo a polícia, eles ainda foram até a casa de uma parente do morador, no mesmo bairro, que informou que ele não se encontrava no local. Após perceber que a Polícia Militar havia sido acionada, os dois fugiram por uma área de mata no topo de um morro que dá acesso ao bairro Siderlândia, e não foram encontrados.

Os agentes da Polícia Militar conduziram o homem que era procurado pelos criminosos a um lugar seguro para passar a noite. Questionados pelos militares, ele negou conhecer os invasores e alegou desconhecer o motivo das ameaças. O homem cumpre pena pelo crime em regime aberto e passaria por uma audiência de custódia ainda nesta terça.