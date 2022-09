Homens com mandado de prisão por tráfico de drogas são presos em Piraí

Matéria publicada em 25 de setembro de 2022, 09:33 horas

Piraí – No início da tarde deste sábado (24), policiais rodoviários federais prenderam dois homens com mandado de prisão por tráfico de drogas, no km 228 da BR-116, rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí.

Os policiais realizavam patrulhamento ostensivo e tiveram a atenção voltada para um veículo que transitava pela rodovia. Após a abordagem, os agentes realizaram consultas aos sistemas da PRF e constataram que os dois passageiros, de 22 e 25 anos, possuíam mandados de prisão, expedidos há quase um ano, pendentes de cumprimento.

Diante dos fatos, os presos foram conduzidos à Polícia Civil.