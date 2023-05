Homens com mandado de prisão por tráfico são detidos em Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de maio de 2023, 08:51 horas

Volta Redonda – Dois homens foram detidos em Volta Redonda por policiais civis da 93ª DP coordenados pelos delegados Dr. Luiz Jorge Rodrigues da Silva e Dra Ericka Julio Batitucci. Segundo a Polícia Civil, ambos os suspeitos tinham mandados de prisão condenatórios pela prática de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Ação foi realizada nesta sexta-feira (5) nos bairros Cidade do Aço e Jardim Belmonte.

Um dos suspeitos, de 25 anos, foi detido em um campo de futebol após buscas realizadas pelos agentes no bairro Cidade do Aço. O segundo suspeito, de 32 anos, foi encontrado durante patrulha para coibir pontos de tráfico de drogas no bairro Jardim Belmonte. O homem foi detido na Rua Barão de Mauá.

Ambos foram levados para a 93ª DP e serão encaminhados ao sistema carcerário.