Homens encapuzados matam jovem no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa

Barra Mansa – Luiz Felipe dos Santos Porto, de 19 anos, foi atacado a tiros na manhã deste sábado (24) na Rua Wilson Rodrigues do Carmo, no bairro Nove de Abril. Testemunhas dizem que o rapaz foi retirado de casa por seis homens encapuzados, sendo agredido e baleado no meio da rua.

A Polícia Militar foi acionada, assim como o Corpo de Bombeiros. Luiz Felipe foi socorrido e levado à Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia, que passará a investigar a motivação do crime. O rapaz não tinha passagens pela Polícia.