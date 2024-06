Homens mergulham no rio para fugir da polícia, em BM

Mais tarde, a polícia abordou os rapazes em uma praça próxima ao local. Com eles, foram apreendidos dois celulares e R$153 em espécie. O terceiro homem foi localizado algumas horas depois. Os três foram encaminhados para 90ª DP para prestar esclarecimentos, juntamente com o material apreendido. Na delegacia, os três foram autuados por tráfico de drogas.

Barra Mansa – A Polícia Militar prendeu, na tarde deste sábado (30), três homens por tráfico de drogas no bairro Roberto Silveira. Observando movimentações suspeitas em ronda, a polícia avistou os três rapazes em uma área de vegetação alta realizando o manuseio de material suspeito e dinheiro. Ao avistar a PM, dois jovens mergulharam no rio para fugir e abandonaram sacolas plásticas na margem. Nas bolsas, foram encontrados 78 pinos de cocaína e 26 sacolés de maconha.