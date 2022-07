Homens são baleados em Resende e Pinheiral

Matéria publicada em 18 de julho de 2022, 17:42 horas

Vítimas têm 35 e 20 anos; em Barra do Piraí um jovem de 22 anos foi morto a tiros no bairro Santo Antônio

Sul Fluminense – Dois homens foram baleados no domingo (17). Os crimes ocorreram em Resende e Pinheiral. Os dois casos estão sendo investigados.

Em Resende o crime aconteceu no bairro Paraíso. A vítima, de 35 anos, foi atingida por quatro disparos. O crime aconteceu na Rua Álvaro Pedro de Farias.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima foi atingida por quatro disparos, sendo dois no tórax, um na cabeça e outro no ouvido.

A PM informou que o homem foi levado para o Hospital de Emergência. O caso foi registrado na delegacia de Resende.

Já em Pinheiral a tentativa de homicídio aconteceu na Rua Venezuela, no bairro Oriente. A vítima, de 20 anos, foi alvo de diversos disparos feitos por dois suspeitos em uma moto.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que dois suspeitos chegaram em uma moto, efetuarem os disparos e fugiram.

O jovem foi atingido por diversos disparos. Ele foi socorrido inicialmente para um pronto socorro da cidade e, em seguida, foi transferido para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A unidade médica informou que o paciente sofreu fraturas no fêmur e braço direito, e segue internado, em estado grave.

A perícia esteve no local do crime e encontrou vários cartuchos de nove milímetros. O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado.

Homicídio em Barra do Piraí

Em Barra do Piraí, um jovem, de 22 anos, foi morto a tiros também no domingo (17). O crime aconteceu na Rua Antônio de Almeida, no bairro Santo Antônio.

A vítima já estava sem vida quando policiais militares chegaram ao endereço. O local do crime foi periciado para ajudar a Polícia Civil nas investigações.

Em seguida, o corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

O caso foi registrado na delegacia de Barra do Piraí e está sendo investigado.