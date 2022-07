Homens são detidos com pistola e cocaína no Jardim Cidade do Aço

Matéria publicada em 21 de julho de 2022, 18:43 horas

Volta Redonda – Nesta quinta-feira (21), policiais militares prenderam dois homens no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 9mm equipada com kit rajada, dois carregadores de pistola, 782 pinos de cocaína, mil pinos vazios, três mochilas e etiquetas.

A ação policial aconteceu na Rua Frei Henrique Soares. Os agentes estavam no bairro – onde um homicídio foi registrado no último sábado (16) – quando tiveram a atenção voltada para a dupla. Os suspeitos tentaram fugir, abandonando três mochilas, onde estava o material apreendido. Os suspeitos e o material foram levados para a 93ª DP.