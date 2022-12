Homens são flagrados furtando materiais de ferrovia em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2022, 13:32 horas



Barra Mansa – A Guarda Municipal de Barra Mansa prendeu na manhã desta quinta-feira (29) dois suspeitos de furto no pátio de manobras da Ferrovia Centro Atlântica (FCA), no Centro da cidade. O crime foi denunciado por um dos funcionários da ferrovia, que flagrou dois homens furtando materiais que eram pertencentes à empresa.

Ao serem questionados sobre o crime, os suspeitos afirmaram que encontraram os objetos soltos no local e disseram não saber que eram de posse da ferrovia. De acordo com a Guarda, foram apreendidos, no total, 46 objetos com os homens, sendo sete placas de apoio, 27 parafusos tirefond e 12 pregos de linha. Os dois foram encaminhados para a 90° DP e foram autuados em flagrante delito.