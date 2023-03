Homens são mortos com mais de 40 tiros em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de março de 2023, 17:31 horas

Vítimas estavam em um Voyage prata e um deles morreu na hora; crime ocorreu na Rua Santa Luzia, no bairro Água Limpa



Volta Redonda – Dois homens foram mortos a tiros, na tarde desta sexta-feira (24), em Volta Redonda. O duplo homicídio aconteceu na Rua Eloy Pereira Pimentel, no Núcleo Santa Lúcia, na entrada do bairro Água Limpa. As vítimas estavam em um Voyage prata, atingido por mais de 40 tiros.

O motorista do carro, identificado como Julio Cesar da Costa Manoelino, de 58 anos, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital São João Batista (HSJB), mas não resistiu aos ferimentos. Já a outra vítima, que morreu no local, foi identificada como Vitor da Soledade Silva Costa, o “Vitinho”, de 28 anos. Ele seria integrante de uma facção criminosa que atua na Água Limpa e possuía anotações criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Militar está na rua onde o crime ocorreu, inclusive o comandante do 28º Batalhão, coronel Ronaldo Martins. No local, descobriram que o Voyage usado pelas vítimas era alugado. A via leva ao Túnel 20.

Pelas marcas de tiros na lataria do veículo e vidros, a suspeita é que os homens tenham sido executados com tiros de uma submetralhadora. Os autores dos disparos estariam em um carro preto, que interceptaram as vítimas, os atingindo com vários tiros e fugindo em seguida em alta velocidade.

Até a publicação da reportagem, não havia informações sobre o que teria motivado o crime e nem mesmo pistas sobre os autores.