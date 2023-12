Homens são presos com fuzis e pistolas durante blitz da Lei Seca

Rio de Janeiro – Quatro homens foram presos na madrugada deste domingo (10), durante uma blitz da lei seca com três fuzis e quatro pistolas. Também foram apreendidos coletes balísticos, munições, toucas ninja, celulares, além de um distintivo imitando o da Polícia Civil. O caso aconteceu em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Eles estavam em um veículo de modelo HB20 branco, que trafegava na contramão em direção a Operação, que acontecia na Estrada do Magarça. Um deles tinha um mandado de prisão em aberto. No veículo, os policiais encontraram as armas e o material apreendido.

De acordo com os agentes, o carro em que eles estavam seria roubado. Os criminosos teriam trocado a placa original do veículo e só foi possível a identificação pelo chassi. O material apreendido e os envolvidos foram encaminhados para a 35ª Delegacia de Polícia, em Campo Grande. Eles vão responder por formação de quadrilha, receptação e por posse ilegal de arma de fogo.