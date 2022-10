Homens são presos com tabletes de maconha em Barra Mansa

Matéria publicada em 30 de setembro de 2022, 18:40 horas

Barra Mansa – Nesta sexta-feira (30) uma equipe do Núcleo de Operações Especiais estava retornando de Resende para a Superintendência da PRF, no Rio de Janeiro, quando se deparou com um veículo Peugeot/2008 com dois ocupantes, acidentado e imobilizado na pista na altura do km 284 da Dutra, em Barra Mansa.

A equipe parou para dar o primeiro atendimento e, ao verificar o interior do veículo, encontraram vários tabletes de maconha, com peso total estimado em 30kg da droga.

Foi dada voz de prisão aos homens por tráfico de drogas e os tabletes de entorpecente foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP (Barra Mansa).