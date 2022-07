Homens são presos por incêndio e tentativa de homicídio em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 27 de julho de 2022, 20:03 horas

Paraíba do Sul – Dois homens, de 20 e 25 anos, suspeitos de tentarem matar uma mulher a pauladas e incendiar a casa dela foram presos na manhã desta quarta-feira (27) em Paraíba do Sul. Segundo a polícia, o crime aconteceu no domingo (24), no bairro Liberdade. A vítima sofreu queimaduras nos membros superiores e inferiores, na face e nas nádegas, além de ser atingida por pauladas em diversas partes do corpo.

A mulher foi levada para um hospital de Paraíba do Sul, porém, por conta da gravidade, precisou ser transferida para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.

Após suspeitarem de uma possível tentativa de homicídio, policiais civis foram ao hospital para conversar com a vítima. Aos agentes, ela disse que não acionou a polícia por medo, já que o crime teria sido cometido por dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações constataram que o crime teria sido motivado pelo fato de os suspeitos acharem que a vítima havia roubado parte de uma carga de drogas que eles tinham escondido perto da casa dela.

Com as evidências, a polícia pediu à Justiça para que fossem expedidas as prisões temporárias dos dois suspeitos. Eles foram encontrados em suas casas, no bairro Liberdade, em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar.

Os dois foram levados para a delegacia de Paraíba do Sul e vão responder por tentativa de homicídio e incêndio. Um deles estava em liberdade condicional de pena que cumpria pela prática de tráfico de drogas.